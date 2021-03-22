Директора «Петростроя» задержали в Пулково при попытке покинуть страну

Автор: Анастасия Щербакова
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ЖК Лампо
Фото: http://lampo-grand.ru/

Как сообщает следствие, Дмитрия Ипатова подозревают в незаконном привлечении денежных средств при строительстве жилого комплекса в Мурино. Подозреваемый хотел улететь в Занзибар.

Информацию о задержании директора строительной компании сообщили РБК со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Петербурга.

«Дмитрий Ипатов задержан, избрание меры пресечения планируется в Московском районном суде. Материалы дела поступили в суд», — сообщает ведомство.

Из подробностей дела известно, что Ипатова подозревают в привлечении денежных средств в особо крупном размере с граждан в нарушение требований законодательства.

Как считает следствие, задержанный незаконно привлек 5 млн руб. для строительства ЖК «Лампо» в Мурино. Деньги привлекались в качестве инвестиций. Сам же Ипатов не признает вины. Защитники утверждали, что у следствия не было никаких оснований для его задержания.

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