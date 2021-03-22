«Не будет никому пощады»: Александр Дрозденко поручил выяснить, кто ответственнен за закрытие музея в Сланцах

Губернатор Ленинградской области в ходе встречи с депутатами Заксобрания региона поднял вопрос о закрытии Сланцевского историко-краеведческого музея. Теперь Александр Дрозденко хочет знать поименно тех, кто к этому причастен.

Фото: группа "Сланцы- не тапки" Фото: группа "Сланцы- не тапки" Фото: группа "Сланцы- не тапки" Фото: группа "Сланцы- не тапки"

Учреждение культуры в Сланцах, которое располагается в здании многоквартирного дома, впервые было закрыто в 2015 году при проведении капитального ремонта, однако козырёк над входами в дом и витринами оставался в аварийном состоянии. Спустя два года жители обратились с жалобой в комитет государственного жилищного надзора, но управляющая компания нарушений тогда не признала. С тех пор продолжаются судебные разбирательства, а на дверях музея повесили замок.

По данному поводу Александр Дрозденко сказал следующее:

«Я даже попрошу уже сейчас подготовить поручение в адрес контрольного комитета провести тщательное расследование данного вопроса, выявить фамилии всех героев и, учитывая, что это за последние 10 дней уже второй косяк Фонда капремонта, все фамилии мне должны быть представлены, чтобы я выводы по ним сделал. Тема безобразная».

Повторно музей был закрыт в сентябре 2020. Тогда это аргументировалось ограничительными мерами, связанными с Covid-19, однако истинная причина крылась в том самом аварийном козырьке. Как отметил Дрозденко на встрече с депутатами Заксобрания, этот козырек в таком состоянии находится уже с 2013 года.

«Почему тянули за хвост? На самом деле пришли бы с болгарками, обрезали бы козырек, и он бы уже не был аварийным. Четыре года мы разбираемся, что с этим делать!», — добавил губернатор Ленобласти.

Теперь открытие Сланцевского историко-краеведческого музея под личным контролем Александра Дрозденко.