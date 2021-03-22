«Не будет никому пощады»: Александр Дрозденко поручил выяснить, кто ответственнен за закрытие музея в Сланцах

Губернатор Ленинградской области в ходе встречи с депутатами Заксобрания региона поднял вопрос о закрытии Сланцевского историко-краеведческого музея. Теперь Александр Дрозденко хочет знать поименно тех, кто к этому причастен.
Учреждение культуры в Сланцах, которое располагается в здании многоквартирного дома, впервые было закрыто в 2015 году при проведении капитального ремонта, однако козырёк над входами в дом и витринами оставался в аварийном состоянии. Спустя два года жители обратились с жалобой в комитет государственного жилищного надзора, но управляющая компания нарушений тогда не признала. С тех пор продолжаются судебные разбирательства, а на дверях музея повесили замок.
По данному поводу Александр Дрозденко сказал следующее:
Повторно музей был закрыт в сентябре 2020. Тогда это аргументировалось ограничительными мерами, связанными с Covid-19, однако истинная причина крылась в том самом аварийном козырьке. Как отметил Дрозденко на встрече с депутатами Заксобрания, этот козырек в таком состоянии находится уже с 2013 года.
Теперь открытие Сланцевского историко-краеведческого музея под личным контролем Александра Дрозденко.