Правительство Ленобласти отказало в строительстве порта в Ломоносовском районе

Правительство Ленинградской области отказало группе «Содружество» в выделении земли в бухте Батарейная под строительство зернового терминала, однако предложило другой вариант.
«В ходе переговоров в администрации Ленобласти компании «Содружество» предложены альтернативные участки для размещения производства и портовых мощностей в Ленобласти. В настоящее время компания изучает возможные территории для выбора участка. Альтернативные варианты не затрагивают побережье бухты Батарейная в Ломоносовском районе…» — цитирует 47news.
Компании, которая собиралась строить терминал, правительство области предложило выбрать в качестве варианта один из нескольких участков в Усть-Луге.
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18.03.2021 138