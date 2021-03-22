Правительство Ленобласти отказало в строительстве порта в Ломоносовском районе

Правительство Ленинградской области отказало группе «Содружество» в выделении земли в бухте Батарейная под строительство зернового терминала, однако предложило другой вариант.

«В ходе переговоров в администрации Ленобласти компании «Содружество» предложены альтернативные участки для размещения производства и портовых мощностей в Ленобласти. В настоящее время компания изучает возможные территории для выбора участка. Альтернативные варианты не затрагивают побережье бухты Батарейная в Ломоносовском районе…» — цитирует 47news

Компании, которая собиралась строить терминал, правительство области предложило выбрать в качестве варианта один из нескольких участков в Усть-Луге.