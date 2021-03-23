В Волхове разрабатывают мастер-план города вместе с горожанами

В Волхове разрабатывают мастер-план города. В обсуждениях участвуют заинтересованные местные жители, которые рассказывают, что хотят видеть в городе.

Уже проведены две трехчасовые сессии. На первой обсуждалось, чего не хватает микрорайону, ограниченному улицами Молодежная, Ломоносова, Ярвенпяя и Авиационная. На второй – парк Ильинский.

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Консенсуса по поводу видения будущего у горожан нет, но общее между предложениями находится. По итогам сессий администрации стало понятно, что местным жителям хочется больше развлечений и отдыха на территории Волхова: аттракционы, веревочный городок, пункты питания, туалет, смотровую площадку, веломаршруты, спортивную зону, арт-объекты, цветущие деревья, колесо обозрения, стенды с историей парка, площадку для выгула собак.