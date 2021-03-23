Стало известно, где 23 марта зафиксированы 128 новых случаев COVID-19 в Ленобласти

В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 128 человек. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба на 23 марта.
Управление Роспотребнадзора приводит список населенных пунктов, где выявлены новые зараженные.
- Бокситогорский район: Бокситогорск (+5).
- Волосовский район: Каложицы (+1), Курск (+1), Большая Вруда (+1).
- Волховский район: Волхов (+3).
- Всеволожский район: Мурино (+4), Всеволожск (+5), Кудрово (+3), Янино-1 (+1), Новое Девяткино (+1), Щеглово (+1), Сертолово (+5), пгт. им. Морозова (+2), пгт. им. Свердлова (+3), Дубровка (+2), Углово (+1), Ненимяки (+2), Кальтино (+1), Касимово (+1), Кавголово (+1), Керро (+1).
- Выборгский район: Выборг (+12), Рощино (+1), Советский (+1), Семиозерье (+1), Ленинское (+1), Пушное (+1).
- Гатчинский район: Гатчина (+7), Вырица (+1), Малое Верево (+4), Новый Свет (+1), Торфяное (+2), Вайя (+1).
- Кингисеппский район: Кингисепп (+3), Котельский (+1).
- Киришский район: Кириши (+5), Кусино (+1).
- Кировский район: Шлиссельбург (+2), Отрадное (+1), Приладожский (+1).
- Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+3), Свирьстрой (+1), Шамокша (+1).
- Ломоносовский район: Низино (+1), Аннино (+1), Гостилицы (+1), Виллози (+1), Кипень (+1).
- Лужский район: Луга (+6), Ям-Тесово (+1).
- Подпорожский район: Подпорожье (+2).
- Приозерский район: Саперное (+1), Громово (+1), Суходолье (+1).
- Сланцевский район: Сланцы (+1).
- Тихвинский район: Тихвин (+2), Красава (+1), Мехбаза (+1).
- Тосненский район: Тосно (+3), Никольское (+5), Новолисино (+1).