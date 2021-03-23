Конкурс проводится среди школьников, студентов исторических факультетов педагогических университетов и институтов. Актуален как для россиян, так и для проживающих за границей.

По условиям конкурса необходимо собрать информацию и провести исследование о боевом пути, судьбе, трудовой деятельности и оборонном предприятии, где работал родственник.

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Для участия необходимо зарегистрироваться и получить доступ к личному кабинету на сайте конкурса. Подать заявку можно до 31 марта. Конкурс будет проводиться с 1 февраля по 5 мая.