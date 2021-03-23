В Рощино рецидивист угнал автомобиль и сдал на металлолом

В полицию Выборгского района 22 марта обратился 57-летний житель Рощино, он заявил об угоне своего автомобиля ВАЗ-21099 1999 года выпуска.

Машина была припаркована возле жилого дома на Привокзальной улице в поселке Рощино. Ущерб автовладельца составил 20 тысяч рублей.

Буквально через 20 минут полицейские нашли легковушку в пункте приема металлолома на Круглой улице, но уже в разобранном состоянии. Еще через час был задержан подозреваемый — 37-летнего неработающего местного жителя.

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Мужчина ранее уже был неоднократно судим за кражи, грабежи и применение насилия в отношения представителя власти. По факту угона возбуждено уголовное дело.