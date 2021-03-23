Волонтеры Ленобласти за год отработали более 16 тысяч заявок

Волонтерский центр регионального отделения партии «Единая Россия» подвел итоги работы за 2020 год.

За год 760 добровольцы отработали 16 247 заявок от жителей Ленобласти;

32 62 медработника были обеспечены продовольственными наборами;

20 011 врачей и медсестер — горячим питанием;

волонтеры доставили 40 011 лекарственных наборов;

закупили миллион медицинских масок, 218 500 перчаток, 6300 защитных костюмов, 1012 литров антисептика.

Также помощь была оказана многодетным и малообеспеченным семьям. Волонтеры доставляли им продуктовые наборы и помогали организовать детский отдых.