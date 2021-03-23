Волонтеры Ленобласти за год отработали более 16 тысяч заявок

Автор: Гузель Галимова
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Волонтерский центр регионального отделения партии «Единая Россия» подвел итоги работы за 2020 год.

  • За год 760 добровольцы отработали 16 247 заявок от жителей Ленобласти;
  • 32 62 медработника были обеспечены продовольственными наборами;
  • 20 011 врачей и медсестер — горячим питанием;
  • волонтеры доставили 40 011 лекарственных наборов;
  • закупили миллион медицинских масок, 218 500 перчаток, 6300 защитных костюмов, 1012 литров антисептика.

Также помощь была оказана многодетным и малообеспеченным семьям. Волонтеры доставляли им продуктовые наборы и помогали организовать детский отдых.

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20.03.2021 166
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