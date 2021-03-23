Толпа агрессивных подростков избила прохожего и в конце зажгла на нем пиротехнику — видео

Автор: Анастасия Щербакова
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Неравная драка произошла на перекрёстке Просвещения и Культуры в Петербурге. Подростков уже ищут.

На проспекте Просвещения и Культуры девять человек напали на одного прохожего и избили его. Происшествие попало на камеры видеонаблюдения. На нём видно как агрессивная толпа сначала избивает человека на пешеходном переходе, а затем валит на землю и поджигает на нём предмет, похожий на пиротехнику.

Пострадавший доставлен в больницу с ожогом третьей степени и гематомами лица. Агрессивную компанию уже ищут. Об этом рассказали в Telegram канале Mash на Мойке.

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23.03.2021 95
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