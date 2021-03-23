Жителей Волховского и Лодейнопольского районов просят не беспокоиться хлопков и сирен, проводимых во время работ в четверг, 25 марта.

На территории Волховского и Лодейнопольского районов проведут работы по ослаблению льда на реках. В аварийно-спасательной службе поясняют, что мероприятия проводят в сезон весеннего половодья для избежания заторов и подтопления.

Ледовзрывные работы начнут в четверг, 25 марта, в 11:00 в устье реки Сясь. Остальные мероприятия проведут до 1 апреля. Жителей Волховского и Лодейнопольского районов просят не беспокоиться хлопков и сирен, проводимых во время работ. Об этом рассказали online47.ru.