За минувшую неделю, с 15 по 21 марта, в больницы Ленобласти с гриппом и ОРВИ попало в два раза больше человек, чем на предыдущей.

Были госпитализированы 70 человек, что на 39 человек больше, чем неделей ранее. Среди них девять детей. Отмечается, что подрастающее поколение до 14 лет составляет половину от числа всех заболевших — 50,7%. Чаще всего болеют дети до двух лет. Тем не менее заболеваемость гриппом и ОРВИ находится ниже порогового значения, сообщает региональное Управление Роспотребнадзора.

РАнее мы рассказывали, как получить и зачем нужен сертификат о вакцинации от COVID-19.