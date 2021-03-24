Педагог Подпорожского филиала университета имени Пушкина стала лауреатом общероссийской премии

Автор: Сергей Агутин
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Лауреатом премии образовательной платформы «Юрайт» – «Выбор вузов России» – стала руководитель Подпорожского филиала университета имени А. С. Пушкина Маврина Ирина Анатольевна.

Ирина Анатольевна
Фото: vk.com/svirberega

Ирина Анатольевна является автором учебного курса «Рынок труда», который выбрали для организации образовательного процесса во многих учебных учреждениях России. На основе него создаются собственные образовательные программы в вузах.

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19.03.2021 146

«Выбор вузов России» – ежегодная премия образовательной платформы «Юрайт», на которой размещены учебники и видеоматериалы преподавателей ведущих вузов для всех уровней образования.

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