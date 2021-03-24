Педагог Подпорожского филиала университета имени Пушкина стала лауреатом общероссийской премии

Лауреатом премии образовательной платформы «Юрайт» – «Выбор вузов России» – стала руководитель Подпорожского филиала университета имени А. С. Пушкина Маврина Ирина Анатольевна.

Ирина Анатольевна является автором учебного курса «Рынок труда», который выбрали для организации образовательного процесса во многих учебных учреждениях России. На основе него создаются собственные образовательные программы в вузах.

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«Выбор вузов России» – ежегодная премия образовательной платформы «Юрайт», на которой размещены учебники и видеоматериалы преподавателей ведущих вузов для всех уровней образования.