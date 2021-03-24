Видео: мужчина крушит лифт в Токсово, впускает попутчиков и вновь крушит

В паблике «Токсово — наш дом» сообщают: мужчина в медицинской маске крушил лифт в подъезде дома № 20б на Привокзальной улице в Токсово.

Мужчина пытался закрыть камеру ладонью, бил кулаками по дверям и обстановке, в результате чего треснуло зеркало. Местные жители сообщают, что это родственник владельцев местной торговой точки с фруктами и овощами.

В день происшествия он отмечал 34-й день рождения. По его собственным словам, во всем виноват алкоголь. Мужчина отметил, что ему очень стыдно, и он постарается возместить ущерб.