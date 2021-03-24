Реконструкцию очистных сооружений в Подпорожье завершат до конца 2021 года

В Подпорожье идет реконструкция канализационных очистных сооружений. На момент подготовки публикации выполнено 58% от общего объема работ.
Уже проведены монтаж опалубки и армирование плит перекрытия в осях. Ведется подготовка к бетонированию участка. Начат демонтаж опалубки плиты перекрытия биореактора, резервуара очищенных вод.
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24.03.2021 61
Реконструкцию планируется закончить до конца 2021 года. Это позволит очищать стоки в соответствии с современными высокими нормативами.