Реконструкцию очистных сооружений в Подпорожье завершат до конца 2021 года

Автор: Сергей Агутин
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В Подпорожье идет реконструкция канализационных очистных сооружений. На момент подготовки публикации выполнено 58% от общего объема работ.

Подпорожье
Фото: vk.com/vodokanallo

Уже проведены монтаж опалубки и армирование плит перекрытия в осях. Ведется подготовка к бетонированию участка. Начат демонтаж опалубки плиты перекрытия биореактора, резервуара очищенных вод.

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24.03.2021 61

Реконструкцию планируется закончить до конца 2021 года. Это позволит очищать стоки в соответствии с современными высокими нормативами.

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