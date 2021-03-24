В Пикалево на девушку, укравшую у друга мобильный телефон, завели уголовное дело

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: Кубанские новости

Застолье в Пикалево закончилось для одной из участниц посиделок уголовным делом. Девушку задержали за кражу смартфона у одного из участников компании. 

О происшествии рассказали 47news со ссылкой на пресс-службу вневедомственной охраны Петербурга и Ленобласти в среду, 24 марта. В минувшие сутки на Школьной улице в Пикалево задержали женщину, похожую на разыскиваемую по подозрению в краже мобильного телефона.

Сама кража чужого имущества произошла в квартире на улице Горняков. Один из участников застолья обнаружил пропажу телефона стоимостью 30 тысяч рублей. Подозрение сразу пало на внезапно пропавшую с застолья женщину.

По факту кражи на задержанную завели уголовное дело.

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