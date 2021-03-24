Банк России хочет провести эксперимент по сбору мелочи у россиян

Банк России собирается организовать сбор мелочи у россиян в регионах с низким уровнем возврата монет из обращения. Собирать содержимое копилок будут с помощью специальных автоматов.

О планируемом эксперименте сообщили в среду, 24 марта РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ЦБ.

По информации Центробанка, в начале 2021 года в обращении находилось 69,126 млрд монет на сумму 113,2 млрд рублей.

«В целях улучшения возврата монеты в оборот, Банк России планирует стимулировать использование оборудования для приема монет… В 2022 году Банком России планируется проведение пилотного проекта по сбору монеты через специализированные устройства», — сообщает пресс-служба банка.

В каком регионе в первую очередь будет запущен пилотный проект, не сообщается.