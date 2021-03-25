В Ленобласти на восьми федеральных трассах ограничено движение

Из-за дорожных работ на ряде участков федеральных трасс в Ленобласти 25 марта ограничено движение транспорта, сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».
Р-21 «Кола»:
- км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 56-60 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение деформаций а/б покрытия.
М-10 «Россия»:
- км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 669, 658 ограничение скорости движения в направлении МСК с 08:00 до 19:00, устранение деформаций а/б покрытия.
А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо»:
- км 105-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.
А-181 «Магистральная»:
- км 0-30 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
- км 112-115 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.
А-114 «Вологда – Тихвин»:
- км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
- км 480, 506, 515 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение деформаций а/б покрытия.
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16.03.2021 203
А-181 «Скандинавия»:
- км 60-61 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, очистка шумозащитных экранов;
- км 192 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций а/б покрытия;
А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:
- км 5-6 ограничение скорости движения в сторону Приозерска с 08:00 до 20:00, ремонт СБО;
- км 45-46 ограничение скорости движения в сторону Приозерска с 08:00 до 20:00, ремонт СБО;
- км 68-69 ограничение скорости движения в сторону Приозерска с 08:00 до 20:00, ремонт СБО;
- км 39+200 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 20:00, ремонт СБО.
Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия:
- км 42-43 (н.х.), ограничение скорости движения в сторону Санкт-Петербурга с 08:00 до 17:00, ремонт МБО;
- км 74, ограничение скорости движения в сторону Пскова с 08:00 до 17:00, ремонт МБО;
- км 114-124, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, ликвидация деформации покрытия;
- км 158-178, ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 17:00, ликвидация деформации покрытия.