В Ленобласть поступило еще почти 12 тысяч комплектов вакцины от COVID-19

В Ленобласть поставили новую партию вакцины «Спутник V» — еще 11 800 комплектов. В ближайшее время их доставят в районные больницы.

В общей сложности, за эту неделю на склад ЛОГП «Ленфарм» поступило 16 200 комплектов «Спутник V». В начале недели было доставлено 4 400 комплектов.

По данным на 24 марта, первый компонент вакцины получили 62 697 человек. Полностью привиты уже 40 582 жителя. Вакцинация проводится в 75 прививочных пунктах во всех районах Ленобласти, из них 30 – мобильные бригады.

Ранее мы сообщали, что Ленобласть получит еще 46,9 млн рублей на бесплатные лекарства для больных COVID-19. А также рассказали, как получить и зачем нужен сертификат о вакцинации от коронавируса.