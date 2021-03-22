На склад ЛОГП «Ленфарм» прибыла новая партия вакцины против COVID-19 – 4400 комплектов.

Всего до 20 апреля в Ленинградскую область поступят 16200 комплектов «Спутника-V». На момент подготовки публикации, в регионе первый компонент вакцины получили 61 572 человека. Полностью привиты 37 288 человек.

Вакцинация проводится в 75 прививочных пунктах, которые расположены во всех районах Ленинградской области. Из них 30 – это мобильные бригады.