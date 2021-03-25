На водоемах Ленобласти начинают взрывать лед

Сегодня, 25 марта, в Ленобласти начинаются ледовзрывные работы. Мероприятия проводятся на участках рек, где возможны заторы в период паводка.

Работы начнутся в Сясьстрое с 11 утра. Специалисты взорвут лед в устье реки Сясь, место впадения реки Сясь в Ладожское озеро. Жителей Волховского района просят не беспокоиться хлопков и сирен.

Фото: online47.ru

Напомним, остальные мероприятия проведут до 1 апреля на участках рек Свирь, Паша и Оять. Пик весеннего половодья ожидается в апреле. При этом максимальные уровни воды на реках будут в пределах нормы.