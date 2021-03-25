В Параде победы в Петербурге поучаствуют 30 самолетов и вертолетов Ленинградской армии  

По информации ivbg.ru, в небе над Дворцовой площадью в едином строю пройдут самолеты оперативно-тактической авиации объединения на предельно низких высотах 150-500 метров.

Среди них будут сверхманевренные истребители поколения 4++ Су-35С, истребители Су-30, сверхзвуковые высотные всепогодные истребители-перехватчики дальнего радиуса действия МиГ-31, истребители-бомбардировщики Су-34, военно-транспортные самолеты Ту-134, Ан-12, Ан-26.

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Также в параде примут участие вертолеты армейской авиации, среди которых разведывательно-ударные Ка-52 «Аллигатор», ударные Ми-28 «Ночной Охотник», тяжелый многоцелевой транспортный вертолет Ми-26, многоцелевые Ми-8.