Почти 150 человек пострадали на железной дороге в Петербурге и Ленобласти

В 2020 году в Северо-Западном регионе травмы на железной дороге получили 225 человек, из них 147 пострадавших в Петербурге и Ленобласти.

В пресс-службе Северо-Западного СУТ СК России сообщили, что по сравнению с 2019 годом количество несчастных случаев уменьшилось на 24%. Опасные участки оборудуют переходами и предупредительными сигналами. Только до конца года на Октябрьской железной дороге появятся 14 новых переходов со световой и звуковой сигнализацией, три из них — в Ленобласти.

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