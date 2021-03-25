В поселке Перевоз ночью сгорел частный дом — фото, видео

Пожар охватил 83 квадратных метров частного дома, расположенного на улице Песчаная в поселке Перевоз Тосненского района Ленобласти. Пламя перекинулось на хозпостройки.

Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарно-спасательной службы 25 марта в 00:38. На место прибыли восемь пожарных и две спецмашины. Пожар был потушен в 01:14 – менее чем за час. Информация о пострадавших не поступала.

Фото: Александр Яковлев, ГОРОД НИКОЛЬСКОЕ, ВК.