Из магазина в Коммунарах за ночь украли более 46 тысяч сигарет

По информации ivbg.ru, 24 марта около 03:30 в полицию Приозерского района сообщили о краже из магазина «Магнит» на улице Ленинградской в поселке Коммунары.

Четверо мужчин в медицинских масках, темной одежде и перчатках вскрыли дверь ломом и вынесли со склада торговой точки 232 блока с табаком. В общей сложности это более 46 тысяч сигарет.

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Сумма ущерба устанавливается. Воров разыскивает полиция.