Три новых резидента ТОСЭР Пикалево реализуют проекты с инвестициями более 2 млрд рублей

Еще три новых резидента ТОСЭР «Пикалево» реализуют проекты с общим объемом инвестиций свыше 2 млрд рублей. Будет создано более 290 новых рабочих мест.

Компания «Круглый год» намерена возвести вторую очередь тепличного комплекса по производству плодоовощной продукции защищенного грунта. Это 176 рабочих мест. Объем инвестиций составит 1,7 млрд рублей.

Компания «БлокФайер» планирует создать в моногороде производство инновационных продуктов в области пожаротушения. Этот проект принесет городу 111,3 млн рублей инвестиций и 75 новых рабочих мест.

Вам будет интересно Для резидентов ТОСЭР в Пикалево установили налоговые льготы Депутаты Законодательного собрания Ленинградской области приняли в первом чтении два законопроекта, устанавливающие льготы по налогу на прибыль и по налогу... 28.02.2018 977

«Пикалевский прессовый завод» будет производить и окрашивать прессованные профили из алюминиевых сплавов. Объем инвестиций — 197,6 млн рублей. Будет создано 40 новых рабочих мест.

Добавим, что в статусе резидента ТОСЭР инвестор получает существенные льготы и преференции. В частности, резидента будут платить 5% налога на прибыль в региональный бюджет первые пять лет вместо 20%, последующие пять лет — 10%, при этом налог на прибыл в федеральный бюджет на первые пять лет вообще отменен для резидентов. Всего в «Пикалево» пять резидентов: кондитерская фабрика «Ф.Скрупская», питомник «Принцип Ново» и вышеперечисленные.