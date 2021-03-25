В Ленобласти в листе ожидания на вакцинацию от COVID-19 находятся 42 тысячи человек

Александр Дрозденко считает, что чем больше будет вакцинированных от COVID-19 местных жителей, тем скорее регион вернется к обычной жизни. Однако все зависит от темпов поставки лекарства.

В общей сложности, за эту неделю на склад ЛОГП «Ленфарм» поступило 16 200 комплектов «Спутник V». По данным на 25 марта, первый компонент вакцины получили 62 991 человек. Полностью привиты уже 41 111 жителей. Вакцинация проводится в 75 прививочных пунктах во всех районах Ленобласти, из них 30 – мобильные бригады.

Сейчас в Ленобласти развернуто 1234 койки, заняты из них 836, к ИВЛ подключены 47 человек. Дрозденко отметил, что пока что в регионе не наблюдается тренда к снижению показателей заболеваемости.

В Ленобласти за последние сутки выявили 107 новых случаев COVID-19. Всего в регионе официально коронавирусная инфекция обнаружена у 39 267 человек, выздоровели — 36 262.