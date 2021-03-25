В Ленобласти 26 марта потеплеет до +12 градусов 

В пятницу, 26 марта, в Ленобласти ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Местами пройдут небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер западный, юго-западный ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха ночью -2…+3°C, местами до -5°C, днем столбики термометра покажут +4…+9°C, местами до +12°C. Ночью и утром на дорогах местами гололедица.

Ранее в Гидрометцентре пообещали россиянам теплую весну и лето. С апреля по сентябрь средние температуры воздуха в России будут около нормы и даже выше. Теплая погода в Северо-Западном федеральном округе ожидается уже в апреле.