Россия с 1 апреля возобновляет авиасообщение с Германией

Также с 1 апреля россияне смогу полететь в Венесуэлу, Сирию, Таджикистан, Узбекистан и Шри-Ланку, передает РИА «Новости».

Однако вылеты в указанные страны будут проходить ограниченным числом. Данное заявление прозвучало от Татьяны Голиковой на заседании оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

«По итогам состоявшегося обсуждения, с учетом эпидобстановки в отдельных странах и по согласованию с председателем правительства Михаилом Мишустиным принято решение о возобновлении на взаимной основе с 1 апреля 2021 года регулярного международного авиасообщения с Венесуэлой (Москва-Каракас два раза в неделю), Сирией (Москва-Дамаск один раз в неделю), Таджикистаном (Москва-Душанбе один раз в неделю), Узбекистаном (Москва-Ташкент один раз в неделю) и Шри-Ланкой (Москва-Коломбо один раз в неделю)», — сообщила Татьяна Голикова, вице-премьер РФ на заседании оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в РФ.