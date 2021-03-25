«Сезон заканчивается» — эксперт рассказал, когда в Петербурге будет последнее северное сияние

Согласно прогнозам, до последней «Авроры» в сезоне осталось порядка недели. Уникальное природное явление можно будет наблюдать с 22:00 до 2:00 на берегу Ладоги с юга и юго-запада.

В Telegram-канале AuroraSaintP эксперты на основе прогноза облачности заключили, что сегодня, 25 марта на юге и юго-западе Ладожского озера можно будет наблюдать яркие полосы в небе с 22:00 до 2:00. Контрольные точки — пляж у станции Ладожское озеро, Дуб черешчатый и озеро Волоярви.

«Сезон заканчивается, думаю, что эта неделя и начало следующей — последние шансы. Дни всё длиннее, а ночи всё короче», — рассказали охотники за «Авророй».

Следующий сезон северных сияний в Ленобласти и Петербурге начнётся в конце августа.