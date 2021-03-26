Администрация рассказала о текущих и запланированных дорожных работах в Гатчине

Администрация Гатчинского района Ленинградской области отчиталась о ходе дорожных работ, ведущихся в Гатчине.

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Ремонт дороги от улицы Красной до улицы Горького планируется закончить 26 марта к 13:00. Этот участок снова станет односторонним. Следующим будет ямочный ремонт дороги от улицы Горького до улицы Леонова. На этом участке будет частично ограничено движение.

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Мойка дорог начнется с 29 марта, при наступлении благоприятных погодных условий.