Населенные пункты Ленобласти, где 26 марта выявлены 104 новых заражения COVID-19

По данным оперативного штаба по противодействию новой коронавирусной инфекции, за прошедшие 24 часа в Ленинградской области COVID-19 был подтвержден у 104 человек.

Новые случаи заболевания COVID-19 за сутки не зафиксированы в Бокситогорском районе. Точные данные о новых заражениях предоставлены оперативного штаба по противодействию новой коронавирусной инфекции.

Волосовский район: Клопицы (+1).

Клопицы (+1). Волховский район: Колчаново (+1), Старая Ладога (+1).

Колчаново (+1), Старая Ладога (+1). Всеволожский район: Мурино (+10), Всеволожск (+1), Янино-1 (+2), Щеглово (+1), Сертолово (+4), Кузьмоловский (+2), Вартемяги (+1), Романовка (+1), Бугры (+4), Касимово (+1), массив 38 км Выборгского шоссе (+1), Лесколово (+1).

Мурино (+10), Всеволожск (+1), Янино-1 (+2), Щеглово (+1), Сертолово (+4), Кузьмоловский (+2), Вартемяги (+1), Романовка (+1), Бугры (+4), Касимово (+1), массив 38 км Выборгского шоссе (+1), Лесколово (+1). Выборгский район: Выборг (+4), Первомайское (+4), Рощино (+1), Советский (+1), Камышовка (+1), Пушное (+1).

Выборг (+4), Первомайское (+4), Рощино (+1), Советский (+1), Камышовка (+1), Пушное (+1). Гатчинский район: Гатчина (+13), Высокоключевой (+1), Войсковицы (+1), Большие Колпаны (+1), Нижняя (+1).

Гатчина (+13), Высокоключевой (+1), Войсковицы (+1), Большие Колпаны (+1), Нижняя (+1). Кингисеппский район: Кингисепп (+2).

Кингисепп (+2). Киришский район: Кириши (+3), Будогощь (+1).

Кириши (+3), Будогощь (+1). Кировский район: Шлиссельбург (+3), Отрадное (+2), Синявино (+1), Назия (+2), Путилово (+1).

Шлиссельбург (+3), Отрадное (+2), Синявино (+1), Назия (+2), Путилово (+1). Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+3), Тервеничи (+2).

Лодейное Поле (+3), Тервеничи (+2). Ломоносовский район: Большое Коновалово (+1), Большая Ижора (+1).

Большое Коновалово (+1), Большая Ижора (+1). Лужский район: Луга (+1), Заклинье (+1), Подлесье (+1), Вычелобок (+1), Шильцево (+1).

Луга (+1), Заклинье (+1), Подлесье (+1), Вычелобок (+1), Шильцево (+1). Подпорожский район: Подпорожье (+2).

Подпорожье (+2). Приозерский район: Приозерск (+1), Плодовое (+1), Раздолье (+1), Суходолье (+2).

Приозерск (+1), Плодовое (+1), Раздолье (+1), Суходолье (+2). Сланцевский район: Сланцы (+4).

Сланцы (+4). Тихвинский район: Тихвин (+1).

Тихвин (+1). Тосненский район: Тосно (+2), Никольское (+2).

Актуальные разделения по зонам в Ленинградской области: