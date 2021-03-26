Населенные пункты Ленобласти, где 26 марта выявлены 104 новых заражения COVID-19

Автор: Сергей Агутин
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По данным оперативного штаба по противодействию новой коронавирусной инфекции, за прошедшие 24 часа в Ленинградской области COVID-19 был подтвержден у 104 человек.

Новые случаи заболевания COVID-19 за сутки не зафиксированы в Бокситогорском районе. Точные данные о новых заражениях предоставлены оперативного штаба по противодействию новой коронавирусной инфекции.

  • Волосовский район: Клопицы (+1).
  • Волховский район: Колчаново (+1), Старая Ладога (+1).
  • Всеволожский район: Мурино (+10), Всеволожск (+1), Янино-1 (+2), Щеглово (+1), Сертолово (+4), Кузьмоловский (+2), Вартемяги (+1), Романовка (+1), Бугры (+4), Касимово (+1), массив 38 км Выборгского шоссе (+1), Лесколово (+1).
  • Выборгский район: Выборг (+4), Первомайское (+4), Рощино (+1), Советский (+1), Камышовка (+1), Пушное (+1).
  • Гатчинский район: Гатчина (+13), Высокоключевой (+1), Войсковицы (+1), Большие Колпаны (+1), Нижняя (+1).
  • Кингисеппский район: Кингисепп (+2).
  • Киришский район: Кириши (+3), Будогощь (+1).
  • Кировский район: Шлиссельбург (+3), Отрадное (+2), Синявино (+1), Назия (+2), Путилово (+1).
  • Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+3), Тервеничи (+2).
  • Ломоносовский район: Большое Коновалово (+1), Большая Ижора (+1).
  • Лужский район: Луга (+1), Заклинье (+1), Подлесье (+1), Вычелобок (+1), Шильцево (+1).
  • Подпорожский район: Подпорожье (+2).
  • Приозерский район: Приозерск (+1), Плодовое (+1), Раздолье (+1), Суходолье (+2).
  • Сланцевский район: Сланцы (+4).
  • Тихвинский район: Тихвин (+1).
  • Тосненский район: Тосно (+2), Никольское (+2).

Актуальные разделения по зонам в Ленинградской области:

  • «Красная» (первая) зона – Выборгский, Гатчинский, Тихвинский, Киришский и Подпорожский районы.
  • «Желтая» (вторая) зона – Всеволожский, Бокситогорский, Кировский, Лодейнопольский, Приозерский, Сланцевский, Тосненский районы.
  • «Зеленая» (третья) зона – Волховский, Волосовский, Кингисеппский, Ломоносовский, Лужский районы и Сосновый Бор.
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