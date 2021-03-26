Арсенал времен войны нашли в квартире в Павлово, где взрыв оторвал мужчине руки

Ранее ivbg.ru публиковал фото и сообщал о том, что взрыв на улице Советской в Павлово, оторвавший мужчине руки, произошел из-за запала времен войны.

В помещении был обнаружен, предположительно, запал взрывателя от немецкого боеприпаса времен Великой Отечественной войны. Он взорвался, когда 41-летний жилец квартиры пытался его разобрать.

По информации ivbg.ru, после взрыва в квартире полицейские обнаружили 13 минометных снарядов, две ручных гранаты, около 200 патронов, шесть упаковок с порохом и детали оружия. В отношении пострадавшего возбуждено уголовное дело о незаконном хранении оружия.