Власти Ленобласти просят смягчить механизм привлечения иностранных специалистов

Комитет по труду и занятости населения Ленобласти направил в оперштаб по борьбе с коронавирусом обращение, в котором просит пересмотреть действующие в пандемию условия приема иностранных специалистов на работу.

Сегодня иностранных работников могут привлекать только предприятия, имеющие более 250 сотрудников и более 2 млрд рублей годового дохода. А также если они участвуют в реализации национальных и федеральных проектов. Эти требования не позволяют воспользоваться алгоритмом многим работодателям. Например, в Ленобласти такое право имеют только четыре предприятия.

Ленобласть предлагает дать право региональным межведомственным комиссиям принимать решения о необходимости привлечения работодателями сотрудников из-за рубежа.

Ранее в Минтруде России рассказали о снижении числа безработных россиян, на сегодняшний день их число составляет 2,1 миллиона. В Ленобласти с начала года также зафиксирован спад безработицы. За первые два месяца 2021 года уже получили работу 2,7 тысячи жителей.