Почти четверть россиян кардинально сменили профессию во время пандемии

Во время пандемии 23% жителей страны кардинально сменили род деятельности, следует из данных опроса сервиса «Работа.ру».

В основном работники уходили из сферы производства и промышленности. Многие из них перешли в строительство, транспорт и охрану. Однако и эти сферы теряли своих сотрудников. Из тех, кто работал в строительстве, часто выбирали сферы производства и промышленности, транспорта и ресторанов. Транспорт и логистику поменяли на строительство, производство и промышленность.

Редко отказывались от своей работы айтишники, маркетологи, медики и работники сферы ритейла.

Ранее мы рассказывали, что в Петербурге уровень безработицы в 2020 году вырос в шесть раз. В конце прошлого года проблемы с трудоустройством испытывали более 102 тысяч горожан.