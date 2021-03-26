Расследование гибели девочки в Хибинах проконтролирует глава Следственного комитета

Александр Бастрыкин, председатель Следственного комитета РФ провёл в Петербурге оперативное совещание, на котором потребовал установить все обстоятельства трагедии, произошедшей в результате схода лавины.

Как сообщила пресс-служба ведомства, заместитель главы ведомства Александр Клаус на совещании доложил о ходе разбирательства в уголовных делах, возбуждённых после схода лавины в Мурманской области, в результате которого погибла участница турпохода — 13- летняя девочка из Петербурга.

«Бастрыкин дал конкретные поручения региональным следователям для установления всех обстоятельств произошедшего, в том числе причин и условий, способствовавших совершению указанных преступлений», — отметили в ведомстве.

Напомним, трагедия на горном массиве в Мурманской области произошла 22 марта, в понедельник. Тем же вечером сообщалось, что жертвой схода лавины стала девушка-подросток, однако позже выяснилось, что она оставалась живой на протяжении 12 часов.