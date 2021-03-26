Президент Молдавии попросила у Владимира Путина вакцину от коронавируса

Майя Санду, президент Молдавии 26 марта сообщила, что обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой о помощи. Она отправила письмо российскому лидеру, в котором попросила отправить в республику вакцину «Спутник V».

«Сегодня я написала письмо президенту России по вопросу получения вакцины. Это было сделано после разговора с послом РФ в Молдавии, который заявил, что купить «Спутник V» сейчас вряд ли получится, но ее могут передать в качестве помощи», — цитирует Майю Санду РИА Новости

В конце февраля в республике было зарегистрировано три вакцины от Covid-19 — Pfizer, AstraZeneca и «Спутник V». На данный момент для вакцинации населения в стране используется только первые два препарата.