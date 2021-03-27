Работодатели Ленобласти получат поддержку от правительства за трудоустройство граждан

Соответствующее постановление подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.

За каждого трудоустроенного работодатель получит три МРОТ, увеличенных на сумму страховых взносов в государственные внебюджетные фонды. Для обеспечения программы из федерального бюджета на эти цели направлено более 12 млрд рублей.

Чтобы получить поддержку, работодатели Ленинградской области должны принять на работу граждан, которые зарегистрировались на Бирже труда до 1 января 2021 года. Первая субсидия в размере МРОТ будет выплачена после первого месяца работы нового сотрудника. Вторая – через три месяца. Третья – еще через три.

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Средства можно направить на нужды предприятия. Подать заявку на участие в программе можно удаленно через портал «Работа в России». Личных визитов работодателя не требуется.