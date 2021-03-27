Александр Дрозденко 26 марта поздравил военнослужащих 33-й бригады Росгвардии с Днем войск национальной гвардии России.

«Нас связывает давняя дружба с бригадой, базирующейся в Ленинградской области. Это современное подразделение с современным вооружением, снаряжением, тренировочной базой, где все есть для нормального быта и отдыха», – рассказал Александр Дрозденко

По словам губернатора, работа гвардейцев сопряжена с риском, ведь они всегда готовы заступить на охрану общественного порядка.

«Благодарю вас за силу духа и верность выбранной профессии. Бригада надежно защищает интересы Российской Федерации и обеспечивает правопорядок для жителей Ленинградской области и всего Северо-Западного федерального округа», – сказал глава региона

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В ходе торжественных мероприятий, приуроченных к пятилетию со дня образования войск национальной гвардии России и 210-летию войск правопорядка Александр Дрозденко и командующий национальной гвардии генерал-полковник Павел Дашков возложили цветы к монументу погибшим воинам бригады. Глава региона также вручил награды отличившимся сотрудникам и военнослужащим.