Житель Киришей за три дня совершил три вооруженных ограбления

Мужчина за три дня ограбил Центр приема коммунальных платежей проспекте Испытателей, офис микрозаймов на улице Уточкина и аптеку на Ланском шоссе.

Ранее ivbg.ru рассказывал, что полиция задержала 57-летнего жителя Киришского района Ленобласти, его подозревают в ограблении «ПетроэлектроСбыта» на улице Испытателей в Петербурге. 25 марта он зашел в офис и, выстрелив из пистолета в сторону работника, потребовал передать ему деньги. Получив почти 150 тыс. рублей, он скрылся. Позже его задержали. Оказалось, что мужчина успел совершить еще два разбойных нападения.

По информации пресс-службы ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, в этот же день в полицию поступило сообщение от фармацевта из аптеки на Ланском шоссе. Мужчина, угрожая пистолетом, потребовал отдать деньги. Испуганная сотрудница закрылась в подсобке, а нападавший скрылся.

23 марта мужчина с пистолетом в руках ограбил микрофинансовую организацию на улице Уточкина. Он забрал 5 тыс. рублей, после чего скрылся на автобусе.

Возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.