В Ломоносовском районе отремонтирует поврежденный участок дороги

Капитальный ремонт ждет участок от границ кольцевой развязки в Ломоносовском районе до границ Большой Ижоры.

Сейчас в качестве временной меры проводится ямочный ремонт участка. С наступлением активного сезона дорожных работ специалисты «Ленавтодор» приступят к капитальному ремонту. Также на участке обновят железнодорожный переезд у воинской части.

Ранее мы рассказывали, что в Ленобласти расширился список дорог, требующих ремонта. Уже в следующем году начнется ремонт проблемных участков в Гатчинском, Ломоносовском и Выборгском районах.