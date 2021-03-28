Названо необходимое для здоровья количество шагов в день

Каждый день для поддержания физической формы и правильной работы всех систем организма человеку необходимо делать не менее 10 тыс. шагов, а в неделю — 70 тысяч, заявила терапевт и кардиолог Лидия Ионова.

Эксперт рассказала радиостанции «Говорит Москва», что особенно полезна для здоровья скандинавская ходьба, при которой задействованы мышцы рук, груди и спины. Такая ходьба помогает тратить больше калорий, но заниматься ей нужно правильно. В частности, подобрать соответствующие по высоте палки.

Ионова также отметила, что ходьба гораздо полезнее и безопаснее бега для пожилых людей и тех, кто имеет проблемы с избыточным весом и суставами.