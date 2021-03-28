На «Сортавале» автомобиль вылетел в кювет и перевернулся, водитель погиб

Смертельное ДТП произошло сегодня днем, 28 марта, на седьмом километре трассы «Сортавала» во Всеволожском районе Ленобласти.
Водитель Subaru не справился с управлением, в результате автомобиль вылетел в кювет и приземлился на крышу. Водитель иномарки скончался на месте происшествия, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. Проводится проверка.
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28.03.2021 149