На «Сортавале» автомобиль вылетел в кювет и перевернулся, водитель погиб

Автор: Гузель Галимова
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Смертельное ДТП произошло сегодня днем, 28 марта, на седьмом километре трассы «Сортавала» во Всеволожском районе Ленобласти.

Водитель Subaru не справился с управлением, в результате автомобиль вылетел в кювет и приземлился на крышу. Водитель иномарки скончался на месте происшествия, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. Проводится проверка.

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Фото: 47news
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