Вторник в Ленобласти будет дождливым

Во вторник, 30 марта, в Ленобласти ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Ночью в регионе пройдет дождь, местами небольшой, а на востоке — с мокрым снегом. Днем на востоке ожидается небольшой, местами умеренный дождь, временами с мокрым снегом.

Температура воздуха ночью +2…+7°C, днем +6…+11°C. Ветер днем юго-западный, западный 8-13 м/с, местами порывы 15-17 м/с.

Ранее в Гидрометцентре пообещали россиянам теплую весну и лето. С апреля по сентябрь средние температуры воздуха в России будут около нормы и даже выше. Теплая погода в Северо-Западном федеральном округе ожидается уже в апреле.