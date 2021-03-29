Алексей Кудрин предложил выплачивать пособия семьям без детей

Глава Счетной палаты выступил с инициативой о денежной поддержке семей, в которых нет ни одного ребенка. Однако условием получения пособий такими семьями он назвал низкие доходы.

О предложении Алексея Кудрина написала «Российская газета».

«Мы должны подумать на тем, как дать возможность любому человеку с доходами ниже прожиточного минимума обратиться к государству и на определенных основаниях получить все-таки помощь, а не остаться один на один с такой проблемой», — рассказал Алексей Кудрин, выступая на заседании Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.

При расчете суммы денежной поддержки, ведомство предлагает опираться на размер дефицита доходов, чтобы после получения выплаты средний доход на человека в семье был выше прожиточного минимума.

Отметим, что минимальный прожиточный минимум в стране на 2021 год составляет 11 653 рубля.