Вмерзший в лед труп мужчины найден у ЖК «Северный вальс» во Всеволожске

По информации ivbg.ru, 29 марта в полицию Всеволожского района обратился охранник жилого комплекса «Северный вальс» на Дороге Жизни во Всеволожске.

Совершая обход территории, он нашел частично вмерзший в лед канавы труп мужчины. Прибывшие на место полицейские по состоянию останков определили, что он умер достаточно давно.

Личность погибшего и обстоятельства происшествия устанавливаются.