Вмерзший в лед труп мужчины найден у ЖК «Северный вальс» во Всеволожске

Автор: Сергей Агутин
-
Поделиться

По информации ivbg.ru, 29 марта в полицию Всеволожского района обратился охранник жилого комплекса «Северный вальс» на Дороге Жизни во Всеволожске.

Совершая обход территории, он нашел частично вмерзший в лед канавы труп мужчины. Прибывшие на место полицейские по состоянию останков определили, что он умер достаточно давно.

Личность погибшего и обстоятельства происшествия устанавливаются.

Вам будет интересно
Вмерзший в лед труп мужчины найден у ЖК «Северный вальс» во Всеволожске Ленинградская область, Всеволожский район, всеволожск
Видео: троица избила предпринимателя и отобрала $4000 в Васкелово
По информации ivbg.ru, 29 марта в Васкелово Всеволожского района трое мужчин напали на предприниматели, избили и отобрали крупную сумму денег...
30.03.2021 136
Автор