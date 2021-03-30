Вмерзший в лед труп мужчины найден у ЖК «Северный вальс» во Всеволожске

По информации ivbg.ru, 29 марта в полицию Всеволожского района обратился охранник жилого комплекса «Северный вальс» на Дороге Жизни во Всеволожске.
Совершая обход территории, он нашел частично вмерзший в лед канавы труп мужчины. Прибывшие на место полицейские по состоянию останков определили, что он умер достаточно давно.
Личность погибшего и обстоятельства происшествия устанавливаются.
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30.03.2021 136