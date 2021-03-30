Ленинградская молодежь встает на защиту экологии региона

Молодёжь Ленобласти от 16 до 35 лет принимает участие в конференции «Чистая Ладога: проблема и пути решения», посвященной Году чистой воды.

«Очень важно, чтобы вы брали на себя ответственность за экологические движения, которые сейчас развиваются, чтобы появлялись лидеры этих движений, на которых мы могли бы опираться в решение вопросов улучшения экологии и бережного отношения к окружающей среде», – прокомментировала председатель комитета по молодежной политике Ленобласти Марина Григорьева.

Сегодняшнее мероприятие – коллаборация комитета по молодежной политике с Общественной палатой. В дискуссии принимают участие ребята из общественных, некоммерческих, муниципальных учреждений и организаций экологической направленности, представители экологических отрядов и экоактивисты. Работая в группах, ребята попытаются разработать решения на существующую экологическую проблему.

Напомним, что 2021-й год в нашем регионе объявлен Годом Чистой воды. Так в 2020 году областной бюджет выделил ГУП «Леноблводоканал» 15,3 млн руб. на проектирование объектов водоснабжения в Волхове, Выборге, Лодейном Поле, поселках Колчаново и Паша Волховского района. Также в Ленобласти проходит запуск современных станций водоподготовки. В этом году они заработают в поселках Аврово и Иссад Волховского района, Луге-3, Почап, Тесово-4 и деревни Выскатка. Напомним, что в начале августа 2017 года ГУП «ЛенОблВодоканал» приобрел официальный статус ресурсоснабжающей организации и объединил предприятия водохозяйственного комплекса.