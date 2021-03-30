Ленинградская молодежь встает на защиту экологии региона

Молодёжь Ленобласти от 16 до 35 лет принимает участие в конференции «Чистая Ладога: проблема и пути решения», посвященной Году чистой воды.
Сегодняшнее мероприятие – коллаборация комитета по молодежной политике с Общественной палатой. В дискуссии принимают участие ребята из общественных, некоммерческих, муниципальных учреждений и организаций экологической направленности, представители экологических отрядов и экоактивисты. Работая в группах, ребята попытаются разработать решения на существующую экологическую проблему.
Напомним, что 2021-й год в нашем регионе объявлен Годом Чистой воды. Так в 2020 году областной бюджет выделил ГУП «Леноблводоканал» 15,3 млн руб. на проектирование объектов водоснабжения в Волхове, Выборге, Лодейном Поле, поселках Колчаново и Паша Волховского района. Также в Ленобласти проходит запуск современных станций водоподготовки. В этом году они заработают в поселках Аврово и Иссад Волховского района, Луге-3, Почап, Тесово-4 и деревни Выскатка. Напомним, что в начале августа 2017 года ГУП «ЛенОблВодоканал» приобрел официальный статус ресурсоснабжающей организации и объединил предприятия водохозяйственного комплекса.