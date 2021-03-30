Бездомный избил кирпичом пенсионерку в Коммунаре

По информации ivbg.ru, 29 марта около 15:00 возле заброшенного дома на улице Школьной в городе Коммунар Гатчинского района задержан 29-летний бездомный.

По версии следствия, 27 марта ныне задержанный поссорился с 75-летней прохожей. Мужчина сначала ударил пожилую женщину по голове кирпичом, а затем продолжил избиение руками и ногами.

Пенсионерка госпитализирована с тяжелыми травмами. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью с применением оружия возбуждено уголовное дело.