Бездомный избил кирпичом пенсионерку в Коммунаре

Автор: Сергей Агутин
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По информации ivbg.ru, 29 марта около 15:00 возле заброшенного дома на улице Школьной в городе Коммунар Гатчинского района задержан 29-летний бездомный.

По версии следствия, 27 марта ныне задержанный поссорился с 75-летней прохожей. Мужчина сначала ударил пожилую женщину по голове кирпичом, а затем продолжил избиение руками и ногами.

Пенсионерка госпитализирована с тяжелыми травмами. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью с применением оружия возбуждено уголовное дело.

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24.03.2021 683
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