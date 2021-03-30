Школы искусств Ленобласти получат инструменты и оборудование на 60 млн рублей

Девять детских школ искусств получат музыкальные инструменты, оборудование и литературу, а в Лодейнопольском детском центре начнется реконструкция.

40,5 из 60 млн рублей выделят из федерального бюджета в рамках нацпроекта «Культура» по поручению Президента России, которое он дал на заседании президентского совета по культуре и искусству в 2020 году. На эти средства будет приобретено 129 единиц новых музыкальных инструментов, 80 единиц оборудования и свыше 600 наименований учебной литературы.

Также 92 млн рублей, из них 49 млн рублей выделены из федерального бюджета, выделили на реконструкцию детского центра эстетического развития в Лодейном Поле. Работы продлятся до 2023 года.

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