Чиновники использовали служебное положение для приобретения чужого имущества — земельного участка «Племенной завод Приневское» стоимостью 25,3 млн рублей и площадью 58,2 тысячи квадратных метров.

Петербургский суд огласил приговор бывшим начальникам филиала ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Росреестра» по Ленобласти, которые подозревались в мошенничестве в особо крупном размере.

Следствие выяснило обстоятельства мошеннической схемы. Директор филиала Олег Михеев вместе со своим заместителем Сергеем Храмовым, а также гендиректором компании «НПИП Квадрант-В» Натальей Сусаковой и кадастровым инженером Мариной Ядровой приобрели право на чужое имущество, используя служебное положение. Этим имуществом оказался дорогой земельный участок — «Племенной завод «Приневское» стоимостью 25,3 млн рублей и площадью 58,2 тысячи квадратных метров, расположенный в Свердловском городском поселении Всеволожского района Ленобласти. Мошенники использовали поддельные документы, которые предоставили в отдел кадастрового учёта. Причиненный ущерб оценивается стоимостью участка.

Суд вынес следующий приговор осужденным — Михеева 2 года лишения свободы и штраф 50 тысяч рублей. Храмову 7,5 лет колонии строгого режима со штрафом в размере трёхкратной суммы взятки — 13,5 млн рублей. Сусакова получила 1,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, а Ядрову оштрафовали на 100 тысяч рублей. Об этом рассказали 78.ru.