Еще 89 жителей Ленобласти заразились COVID-19 — данные на 1 апреля

В Ленобласти за последние сутки выявили 89 новых случаев COVID-19. Всего в регионе официально коронавирусная инфекция обнаружена у 39 955 человек, выздоровели — 36 919.

Волосовский район: Каложицы (+1).

Всеволожский район: Мурино (+4), Всеволожск (+2), Сертолово (+4), Бугры (+3), Юкки (+1), Стеклянный (+2), Касимово (+2), Скотное (+2), Лесколово (+1) .

Выборгский район: Выборг (+6), Первомайское (+1), Рощино (+2), Светогорск (+1), Приморск (+1), Кирпичное (+1), Симагино (+1), Пушное (+1).

Гатчинский район: Гатчина (+2), Тайцы (+1), Сиверский (+2), Малое Верево (+1), Монделево (+1), Батово (+1), Коммунар (+1), Большие Колпаны (+1), Торфяное (+1) .

Кингисеппский район: Кингисепп (+2), Ивангород (+1) .

Киришский район: Кириши (+3), Мотохово (+1) .

Кировский район: Синявино (+1), Назия (+2), Павлово (+1), Путилово (+2).

Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+6).

Ломоносовский район: Аннино (+2).

Лужский район: Луга (+2), Заклинье (+1), Каменка (+1) , Волошово (+1) , Серебрянский (+1) , Приозерный (+1).

Подпорожский район: Подпорожье (+1).

Приозерский район: Приозерск (+3), Кузнечное (+1), Ромашки (+1) .

Сланцевский район: Сланцы (+3).

Тосненский район: Тосно (+3), Тельмана (+1), Новолисино (+1).