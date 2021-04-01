Еще 89 жителей Ленобласти заразились COVID-19 — данные на 1 апреля

Автор: Гузель Галимова
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В Ленобласти за последние сутки выявили 89 новых случаев COVID-19. Всего в регионе официально коронавирусная инфекция обнаружена у 39 955 человек, выздоровели — 36 919.

  • Волосовский район: Каложицы (+1).
  • Всеволожский район: Мурино (+4), Всеволожск (+2), Сертолово (+4), Бугры (+3), Юкки (+1), Стеклянный (+2), Касимово (+2), Скотное (+2), Лесколово (+1).
  • Выборгский район: Выборг (+6), Первомайское (+1), Рощино (+2), Светогорск (+1), Приморск (+1), Кирпичное (+1), Симагино (+1), Пушное (+1).
  • Гатчинский район: Гатчина (+2), Тайцы (+1), Сиверский (+2), Малое Верево (+1), Монделево (+1), Батово (+1), Коммунар (+1), Большие Колпаны (+1), Торфяное (+1).
  • Кингисеппский район: Кингисепп (+2), Ивангород (+1).
  • Киришский район: Кириши (+3), Мотохово (+1).
  • Кировский район: Синявино (+1), Назия (+2), Павлово (+1), Путилово (+2).
  • Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+6).
  • Ломоносовский район: Аннино (+2).
  • Лужский район: Луга (+2), Заклинье (+1), Каменка (+1), Волошово (+1), Серебрянский (+1), Приозерный (+1).
  • Подпорожский район: Подпорожье (+1).
  • Приозерский район: Приозерск (+3), Кузнечное (+1), Ромашки (+1).
  • Сланцевский район: Сланцы (+3).
  • Тосненский район: Тосно (+3), Тельмана (+1), Новолисино (+1).
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